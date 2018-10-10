حبيب نورمحمدوف يمازح رئيس UFC بعد تسلمه حزام الوزن الخفيف عقب سحق ماكغريغور

أبدى حبيب نورمحمدوف سعادته بتسلم حزام الوزن الخفيف في منافسات الفنون القتالية المختلطة UFC بعدما سحق الإيرلندي كونور ماكغريغور في الجولة الرابعة في لاس فيغاس، يوم السبت الماضي.

وشهد النزال شجارًا عنيفًا عقب نهايته حينما اعتدى حبيب نورمحمدوف على الفريق المعاون لماكغريغور بعد أن قفز أعلى الحلبة، وفي المقابل قفز الفريق المعاون لنور على ماكغريغور داخل الحلبة.

وقرر بعدها دانا وايت، رئيس UFC، عندم منح حبيب نورمحمدوف الحزام عقب هذه المشاجرة حتى لا يتعرض لأي أذي، لكنه منحه الحزام مؤخرًا.

ونشر حبيب نورمحمدوف صورة له مع الحزام على حسابه على إنستغرام وإلى جواره سيارة وايت BMW، وعلق قائلًا: “من حُسن حظك أنك منحتني الحزام، وإلا كنت حطمت سيارتك BMW لأني أعرف مكان توقفها في موقف السيارات”.

الغريب في الأمر أن وايت رد ساخرًا على تعليق حبيب نورمحمدوف، قائلًا: “سأبلغ والدك!”.

وكان عبد المناف، والد حبيب نور هدد نجله بعقاب قاسٍ حال فرضت عليه أي عقوبة من UFC، وقد صرح المصارع ذاته أنه يخشى عقاب والده أكثر من العقوبة التي قد يتم فرضها عليه من وايت.

وقال والد نور: “سأفرض عليه عقوبة أكثر صرامة من عقوبة UFC. أنا حذرته. بالنسبة لي يأتي الانضباط أولًا. يفعل ما يشاء داخل الحلبة لكن خارجها هناك حدود إذ يوجد أطفال ونساء لا يمكن التجاوز أمامهم”.

وعاد بيب إلى وطنه داغستان وتلقى استقبالًا حافلًا، يوم الاثنين، عقب فوزه على مكغريغور وكان يحمل حزامه، إذ حاول الآلاف من معجبيه الروس الحصول على صورة معه عندما وصل إلى ملعب أنزي مقر فريق كرة القدم أنزي ماخاشكالا في داغستان.