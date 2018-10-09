UFC.. إيقاف كونور ماكغريغور لمدة شهر عقب الخسارة أمام حبيب نورمحمدوف

تقرر إيقاف المصارع الأيرلندي كونور ماكغريغور لمدة شهر واحد، عقب هزيمته من الروسي حبيب نور محمدوف في ليلة 229، في منافسات اتحاد الفنون القتالية المختلطة (UFC) يوم الأحد.

وخسر المصارع الأيرلندي أمام منافسه في الجولة الرابعة في صراعه لاستعادة لقب الوزن الخفيف، وذلك قبل أن يقفز حبيب نورمحمدوف من أعلى الحلبة ويعتدي على بعض من الفريق التدريبي لماكغريغور.

وطلب ماكغريغور خوض مباراة إعادة أمام نوماغوميدوف قبل أن يقرر اتحاد UFC إيقافه لمدة شهر، وفقًا لعدم خضوعه للاختبارات الطبية اللازمة عقب النزال.

ولن يسمح للبطل الأيرلندي بخوض أي نزال حتى السادس من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، ولن يسمح له بأي شيء متعلق باللعبة حتى 28 من الشهر الحالي.

ونجا حبيب من أي عقاب بعدما أنهى النزال دون إصابته بأذى، واجتاز الاختبارات الطبيبة المطلوبة رغم أنه انفعل في نهاية السباق واعتدى على بعض من الفريق التدريبي لمنافسه، وذلك ردًا على إهانات ماكغريغور لدين وبلد ووالد حبيب.

وطلب ماكغريغور خوض مباراة إعادة رغم هيمنة المصارع الروسي على النزال الذي أقيم في لاس فيغاس يوم الأحد الماضي.