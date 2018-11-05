مايويذر يخوض نزالاً ضد ناسواكاوا في اليابان في ليلة السنة الجديدة

قال الملاكم الأمريكي فلويد مايويذر، اليوم الاثنين، إنه وقع عقدًا مع شركة يابانية لخوض نزال ضد تينشين ناسواكاوا في سايتاما ليلة السنة الجديدة.

ووقع مايويذر (41 عاما)، والذي فاز بألقاب عالمية في خمسة أوزان مختلفة في الملاكمة دون أن يتعرض لأي هزيمة، العقد مع شركة ريزين اليابانية للفنون القتالية المختلطة لكن لم يتقرر بعد كيف ستكون لوائح وقواعد هذا النزال المرتقب.

It’s official. Floyd Mayweather will be fight in a Rizin ring pic.twitter.com/przu0i34FX — FuriouslyHigh (@AcidHaze) November 5, 2018

وخاض مايويذر نزاله الأخير في 2017 عندما تفوق على الأيرلندي كونور ماكغريغور، بطل الفنون القتالية المختلطة، ليعزز مسيرته في الملاكمة ويحقق انتصاره ال50 دون أي هزيمة ويحصد 300 مليون دولار.