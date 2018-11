مايويذر يخوض نزالاً ضد ناسواكاوا في اليابان في ليلة السنة الجديدة

قال الملاكم الأمريكي فلويد مايويذر، اليوم الاثنين، إنه وقع عقدًا مع شركة يابانية لخوض نزال ضد تينشين ناسواكاوا في سايتاما ليلة السنة الجديدة.

ووقع مايويذر (41 عاما)، والذي فاز بألقاب عالمية في خمسة أوزان مختلفة في الملاكمة دون أن يتعرض لأي هزيمة، العقد مع شركة ريزين اليابانية للفنون القتالية المختلطة لكن لم يتقرر بعد كيف ستكون لوائح وقواعد هذا النزال المرتقب.

It’s official. Floyd Mayweather will be fight in a Rizin ring pic.twitter.com/przu0i34FX

— FuriouslyHigh (@AcidHaze) November 5, 2018