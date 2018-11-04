NBA.. الأسطورة ليبرون جيمس يقود ليكرز للفوز وإنهاء سلسلة هزائم أمام تريل بليزرز

سجّل العملاق ليبرون جيمس 28 نقطة وساعد لوس أنجليس ليكرز على النجاة من انتفاضة متأخرة لبورتلاند تريل بليزرز ليحقق الفوز 114-110 في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، يوم السبت.

ومرر جيمس سبع كرات حاسمة واستحوذ على خمس كرات مرتدة وساعد ليكرز على إنهاء سلسلة من 16 هزيمة متتالية أمام بورتلاند ليحقق الفريق انتصاره الأول على منافسه منذ 2014.

وشارك راجون روندو كبديل وأحرز 17 نقطة واستحوذ على عشر كرات مرتدة، كما مرر ست كرات حاسمة للاعبي ليكرز.

وسجل داميان ليلارد وسي.جيه مكولوم 30 نقطة لكل منهما، وكاد بليزرز أن يحقق انتفاضة هائلة وينجح في تعويض فارق 20 نقطة في بداية الربع الأخير؛ لكن الوقت لم يكن كافيًا لتجنب الهزيمة.

وفي لقاء آخر سجل جيمس هاردن 25 نقطة، ومرر سبع مرات حاسمة، وخطف الكرة أربع مرات ليقود هيوستون روكتس للفوز 96-88 على شيكاغو بولز.

وساهم كارميلو أنطوني أيضًا في الانتصار بتسجيل 17 نقطة، كما أضاف زميله جيمس إينيس 15 نقطة؛ ليحقق روكتس فوزه الثاني على التوالي بعدما خسر قبلها أربع مباريات متتالية.