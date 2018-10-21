NBA.. ليبرون جيمس ليس محبطًا بعد انطلاقة سيئة مع ليكرز

قال ليبرون جيمس، لاعب لوس أنجليس ليكرز، الجديد، إنه لا يشعر بإحباط بعد خسارة فريقه في أول مباراتين بدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، مشيرًا إلى أن التعثر المبكر طبيعي بالنسبة لفريق جدد الدماء لضم أفضل لاعب بالبطولة.

وخسر لوس أنجليس ليكرز أمام هيوستون روكتس 124-115، يوم الأحد، بعد الخسارة 128-119 أمام بورتلاند تريل، في الظهور الأول لجيمس مع الفريق، يوم الخميس.

وقال جيمس الفائز بثلاثة ألقاب للدوري، والذي انضم إلى ليكرز في يوليو تموز الماضي، بعقد قيمته 154 مليون دولار لمدة أربع سنوات: “لست محبطًا على الإطلاق، وأتفهم أننا سنواجه بعض العقبات المبكرة. لم يقل أحد إن المهمة ستكون سهلة”.

وأبلغ جيمس الصحفيين، أنه يركز في مواجهة سان أنطونيو سبيرز المقبلة، يوم الإثنين.

وأضاف: “كانت أمامنا فرصة الليلة، وكان يمكننا التصرف على نحو أفضل، لكننا سننهض غدًا لنبدأ يومًا جديدًا، وسنبحث عن فرصة جديدة.

“نترك الماضي وراء ظهورنا، والآن نتطلع للمستقبل”.