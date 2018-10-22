NBA.. ناجتس يهزم وريورز ويحقق انتصاره الثالث على التوالي في دوري السلة الأمريكي

أحرز غاري هاريس 28 نقطة وتصدى خوانشو هرنانغوميز لمحاولة داميان جونز في الثانية الأخيرة ليفوز دنفر ناجتس 100-98 على غولدن ستيت وريورز ويحقق انتصاره الثالث في ثلاث مباريات بدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، يوم الاثنين.

وسجل نيكولا يوكيتش 23 نقطة واستحوذ على 11 كرة مرتدة لصالح دنفر الذي انتصر رغم أنه أهدر 18 رمية حرة.

وأحرز ستيفن كوري 30 نقطة وأضاف كيفن دورانت 20 نقطة لصالح وريورز الذي عوَّض تأخره بفارق 13 نقطة لكنه لم ينجح في الوصول لوقت إضافي. وفاز حامل اللقب بمبارتيه السابقتين هذا الموسم.

وانتزع يوجي فيريل الكرة من راسل وستبروك وسجل في الثانية الأخيرة من الشوط الأول ليتوج انتفاضة من سكرامنتو كينغز ساعدته على التقدم بفارق أكثر من عشر نقاط في طريقه للفوز 131-120 على أوكلاهوما سيتي ثاندر.

وسجل فيريل خمس نقاط في آخر 10.3 ثانية من الربع الثاني ليقود كينغز إلى تقدم لم يتخلَّ عنه مطلقًا ليضع حدًّا لخسارته أول مباراتين في الموسم.

وأحرز وستبروك، الذي كان يشارك في مباراته الأولى هذا الموسم بعد خضوعه لجراحة في الركبة، 32 نقطة لصالح ثاندر الذي خسر مبارياته الثلاث.

وفاز لوس أنجليس كليبرز 115-112 على هيوستون روكتس بفضل 23 نقطة من توبياس هاريس و20 من دانيلو جاليناري.

وسجل تراي يانغ 35 نقطة ليساعد أتلانتا هوكس على الفوز 133-111 على كليفلاند كافاليرز.