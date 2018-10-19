وكيل أعمال حبيب نورمحمدوف يغلق الباب أمام نزال جديد ضد ماكغريغور

أغلق المصري علي عبدالعزيز، وكيل أعمال البطل الروسي حبيب نورمحمدوف، الباب أمام الأيرلندي كونور ماكغريغور، حين أكد أنه لن يحصل على لقاء ثأري؛ لكونه أقل مستوى من بطل العالم الحالي.

وكان ماكغريغور قد وصف المصري علي عبدالعزيز بـ”الإرهابي”، خلال مشاحناته قبل اللقاء مع منافسه الروسي.

وقال عبدالعزيز في تصريحات نشرتها “ذا صن”: “يقول إنه يرغب في لقاء ثأري، لكنه في الحقيقة لا يرغب، كيف يرغب في شيء كهذا؟ كيف يريد أن يحطمك كابوسًا في ظرف 25 دقيقة”.

وأكد عبدالعزيز أن حبيب نورمحمدوف ترك منافسه على الحلبة من أجل متعة الجماهير، وكان بإمكانه سحقه من الجولة الأولى، مشددًا: “كان بإمكانه حسم المواجهة في أي جولة، الأولى أو الثانية أو الثالثة، لكنه تركها للرابعة”.

وأضاف وكيل أعمال حبيب نورمحمدوف: “تركه من أجل أن يعاقبه، كونور كان عدوًا، عدوًا حقيقيًا لنا جميعًا، حين تنازل عدوًا تستمر حتى لو كان مستسلمًا”.