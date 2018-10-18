عراقيل تقف أمام مواجهة حبيب نورمحمدوف وفلويد مايويدر

تتجه الأنظار للتحدي الذي أطلقه المصارع الروسي حبيب نورمحمدوف للملاكم الأمريكي الشهير فلويد مايويدر، والذي وافق عليه حيث يرغب كل منهما في التأكيد للعالم أنه الأقوى ودون هزيمة في عالم المصارعة والملاكمة.

ورصدت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية عدة عراقيل تمنع المواجهة رغم أن البطل الأمريكي سبق له مواجهة المصارع الإيرلندي كونور ماكغويغور، وهزمه في نزال للملاكمة عرف متابعة كبيرة وإيرادات قياسية.

ونستعرض أبرز العراقيل التي رصدتها الصحيفة البريطانية

إدارة UFC

سبق لإدارة منافسات المصارعة UFC أن عارضت بقوة مواجهة كونور ومايويدر السابقة قبل أن تخضع في الأخير وتمنح موافقتها، لكن غياب المصارع الإيرلندي عن المنافسات لما يقارب السنة قد تجعلها ترفض تكرار التجربة.

ويبقى أمام البطل الروسي حل وحيد هو إنهاء تعاقده مع UFC حيث هدد مؤخرًا بإلغاء العقد في حال توقيع أحد أفراد طاقمه.

ولاية نيفادا

أوقفت ولاية نيفادا البطل الروسي على خلفية قفزه فوق الحلبة ومهاجمة بعض طاقم ماكغويغور وهو ما دفعه لوضع شرط لمواجهة البطل الأمريكي خارج لاس فيغاس.

وتبقى لاس فيغاس المكان الملائم للمواجهة ويحتاج البطل الروسي لتجنب الإيقاف من طرفها ونهاية أزمة أفراد طاقمه أيضًا.

المفاوضات المباشرة واقتسام الأموال

تعتبر الصحيفة أن المفاوضات المباشرة ليست سهلة بين الطرفين، حيث يمثل الملاكم الأمريكي شركته الخاصة لكنه يحتفظ بالقرار النهائي فيما يمثل البطل الروسي والده.

وتبقى الإيرادات المالية مشكلة بين الطرفين فمايويدر يطالب دائمًا بمبلغ لا يقل عن 100 مليون دولار للمشاركة في نزالات كبيرة، خاصة أنه سيعود مرة أخرى من الاعتزال ومازال يملك شعبية كبيرة في عالم الملاكمة.

رخصة الملاكمة للبطل الروسي

يحتاج حبيب نورمحمدوف للحصول على رخصة ملاكمة وتبقى المهمة صعبة أمامه عكس ما حصل مع ماكغويغور الذي كان ملاكمًا قبل أن يتحول للمصارعة.

ولم يلعب حبيب نورمحمدوف نزالات للملاكمة سابقًا ورغم أنه أكد على قدرته في رياضة الملاكمة خلال نزالات المصارعة لكنه في حاجة لإجراء عدة اختبارات طبية ويحتاج لتقديم طلب لولاية.

وفي حال رفض طلبه فالنزال لن يرى النور نهائيًا.

ملاكمون عرضوا مواجهة مايويدر

تلقى الملاك الأمريكي عروضًا من ملاكمين كبار للمواجهة منذ نزاله للإيرلندي كونور ماكغويغور، وهي نزالات قد تجلب بدورها أموالًا طائلة.

ويبقى أبرز من يرغب في تحدي الملاكم الأمريكي هو الملاكم الفليبيني الشهير ماني باكياو بطل العالم في وزن المتوسط حسب عدة اتحادات للملاكمة وتعتبر مواجهتهما قمة عالمية ستجلب الكثير من الأموال للطرفين.

كما تلقى الملاكم الأمريكي تحديًا من المكسيكي سول ألفاريز بطل عالمي في فئة المتوسط.

ويمكن النزالان البطل الأمريكي من إيرادات قد تصل إلى 20 مليون دولار؛ لأنها نزالات عالمية وتاريخية بين أبطال جمعوا بطولة العالم حسب كل اتحادات الملاكمة.