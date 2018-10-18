هاليب تنسحب من البطولة الختامية للتنس بسبب الإصابة

اضطرت سيمونا هاليب المصنفة الأولى عالميًا إلى الانسحاب، اليوم الخميس، من البطولة الختامية لموسم التنس للسيدات؛ بسبب إصابة في الظهر لتمنح كيكي بيرتنز فرص المشاركة لأول مرة في المسابقة المقررة إقامتها في سنغافورة.

وأُصيبت هاليب خلال المران قبل بطولة ووهان المفتوحة الشهر الماضي قبل أن تكشف في وقت لاحق عن معاناتها من انزلاق غضروفي.

وقالت اللاعبة الرومانية البالغ عمرها 27 عامًا في بيان “القرار صعب بكل تأكيد.

“يكون من الصعب دائمًا الانسحاب من بطولة كبيرة. أعتقد أن هذه أول مرة يحدث فيها ذلك معي لذا كان القرار صعبًا، لكنه أفضل لصحتي”.

وكانت بيرتنز تحتل المركز التاسع في السباق نحو المشاركة بالبطولة الختامية لذا ستنال بطاقة الظهور في سنغافورة.

وتنطلق البطولة الختامية، بمشاركة ثماني لاعبات، يوم الأحد المقبل وتستمر حتى يوم الـ28 من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.