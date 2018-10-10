نادال يفتح مراكزه الرياضية لضحايا فيضانات جزيرة مايوركا الإسبانية

أعلن نجم التنس، الإسباني رافاييل نادال، عن فتح مراكزه الرياضية الموجودة على جزيرة مايوركا تحت أمر الضحايا الذين فقدوا مساكنهم جراء الفيضانات التي اجتاحت الجزيرة ليلة الثلاثاء/الأربعاء.

وكتب نادال على حسابه في إنستغرام أنه يضع الذي ينحدر من قرية قريبة من المنطقة المتضررة: “اليوم يوم حزين في مايوركا، تعازينا الخالصة لعائلات ضحايا الفيضانات الرهيبة، مثل الأمس، سنفتح مراكز “رافا نادال” الرياضية، وأكاديمية رافا لكل الأشخاص المتضررين والمحتاجين لمأوى”.

وقضى العديد من السكان ليلتهم في فنادق بمساعدة السلطات، وبحسب الحصيلة الأولية لقي 4 أشخاص حتفهم في البلدة الأكثر تضررًا “سان لورينثو دي كارديسار”، و3 في البلدة المجاورة “سيلوت”، إضافة إلى العديد من المفقودين الجاري البحث عنهم.

وذكرت إذاعة Cadena Ser, Antonia Bauza الإسبانية، أن هناك بريطانيين اثنين من بين الضحايا ، وآخرين ضمن المفقودين.

كما أعلنت وحدة الطوارئ العسكرية الإسبانية، أنها أرسلت صباح يوم الأربعاء تعزيزات لجزيرة مايوركا السياحية، من بينها طائرتان مروحيتان و7 مركبات ومجموعة من الكلاب.