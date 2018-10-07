السعودية تستضيف مباراة نادال وجوكوفيتش في ديسمبر المقبل (صورة)

أعلن تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة استضافة صالة مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة لكأس الملك سلمان للتنس بين بطلي العالم الإسباني رفائيل نادال والصربي نوفاك جوكوفيتش.

وستقام المباراة في يوم 22 من شهر ديسمبر المقبل.

وقال رئيس الهيئة العامة للرياضة في تغريدته التي نشرها عبر حسابه الرسمي في تويتر:” كأس الملك سلمان للتنس … بطلا العالم في أقوى منافسة”.

ويعد الثنائي المحترف الإسباني والصربي من أبرز لاعبي كرة التنس المحترفين في العالم ويتقدمان التصنيف العالمي لقائمة نجوم الكرة الصفراء.