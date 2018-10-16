NBA.. انطلاق دوري السلة الأمريكي بوجود أكثر من 100 لاعب أجنبي

أعلنت رابطة دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين (NBA) أن الليلة الافتتاحية لموسم 2018-2019، والذي ينطلق اليوم الثلاثاء، ستشهد وجود 108 لاعبين أجانب في قوائم الفرق من 42 دولة وإقليمًا سياسيًا.

وأكدت الرابطة في بيان أن الرقم القياسي لعدد اللاعبين الأجانب بلغ 113 لاعبًا، بينما ظهر الرقم القياسي المتعلق بعدد الدول والأقاليم السياسية والبالغ 42 في بداية موسمي 2016-2017 و2017-2018.

وبذلك تشهد قوائم الفرق في الليلة الافتتاحية وجود 100 لاعب أجنبي على الأقل للموسم الخامس على التوالي.

ولا تزال كندا أكثر دولة أجنبية تقدم لاعبين في المسابقة للموسم الخامس على التوالي برصيد 11 لاعبًا ثم تسعة لاعبين لكل من أستراليا وفرنسا وسبعة لاعبين من إسبانيا وستة لاعبين من ألمانيا.

وقالت الرابطة أيضًا إن قوائم الليلة الافتتاحية تشهد ظهور لاعبين من 65 دولة أوروبية، وهو رقم قياسي، بعدما كان 64 الموسم الماضي.

وسيكون دالاس مافريكس هو أكثر الفرق امتلاكًا للاعبين الأجانب برصيد سبعة لاعبين ويليه يوتا جاز ولوس أنجليس كليبرز برصيد ستة لاعبين لكل فريق.

وسيكون الصيني تشو كي، لاعب هيوستون روكتس، هو الممثل الوحيد لبلاده في الجولة الافتتاحية، رغم أن الصين تعد أكبر سوق خارجية لدوري السلة الأمريكي.

وينطلق الموسم اليوم الثلاثاء، بصدام بين بوسطن سيلتيكس وفيلادلفيا سيفنتي سيكسرز، ويليه مواجهة بين جولدن ستيت وريورز حامل اللقب وأوكلاهوما سيتي ثاندر.