وفاة باومان الأمين العام للاتحاد الدولي للسلة في أولمبياد الشباب

توفى باتريك باومان، الأمين العام للاتحاد الدولي لكرة السلة، عن 51 عامًا بعد نوبة قلبية خلال أولمبياد الشباب في بوينس آيرس، اليوم الأحد.

وقال الاتحاد الدولي لكرة السلة في بيان: “فقدت كرة السلة قائدًا وصديقًا وقلوبنا مع زوجة باتريك وطفليه خلال هذه الأوقات الأليمة”.

وكان باومان لاعبًا ومدربًا وحكمًا سابقًا، وانضم للمرة الأولى إلى الاتحاد الدولي لكرة السلة في منصب محام عام 1994 وعين أمينًا عامًّا عام 2002.

ولعب السويسري باومان دورًا مؤثرًا في الأوساط الأولمبية وكان عضوًا في اللجنة الأولمبية الدولية منذ 2007. وكان يقود لجنة تابعة للأولمبية الدولية تشرف على أولمبياد لوس أنجليس 2028.

وقال توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية: “إنها صدمة كبيرة ضربتنا جميعًا بقوة. بالكاد نصدق هذه الأنباء المروعة. كان يعمل جاهدًا كما عهدناه دائمًا، حتى اليوم، من أجل الرياضة التي أحبها”.