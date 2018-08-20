اليابان تستبعد 4 لاعبين من فريق كرة السلة بعد قضاء ليلة مع نساء

قال ياسوهيرو ياماشيتا، رئيس بعثة اليابان في دورة الألعاب الآسيوية، اليوم الاثنين، إن 4 لاعبين من فريق كرة السلة للرجال استبعدوا وتمت إعادتهم إلى الديار بسبب قضاء ليلة مع نساء في فندق في جاكرتا.

وبعد أن خاضوا مباراة، يوم الخميس الماضي، ترك الرباعي قرية الرياضيين من أجل تناول الطعام في مطعم ياباني حيث قابلوا شخصًا مجهول الهوية ثم دخلوا فندقًا قريبًا مع بعض النساء وفقًا لرئيس البعثة اليابانية.

وقال ياماشيتا في مؤتمر صحفي: “اللجنة الأولمبية اليابانية قررت سحب بطاقات اعتماد اللاعبين الأربعة وإعادتهم إلى اليابان صباح اليوم”.

وأضاف: “هذه مسألة انضباطية وأقدم اعتذاري لكل الشعب الياباني. نحن مصممون على تجنب هذه النوعية من المسائل الانضباطية”.