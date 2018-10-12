حبيب نورمحمدوف يتلقى عرضًا بالانضمام إلى WWE

بعد انتصاره المثير للجدل على كونور مكغريغور يوم الأحد الماضي كشف المصارع الروسي حبيب نورمحمدوف عن تلقيه عرضًا للانضمام لمنافسات المصارعة الحرة للمحترفين WWE.

وبات مستقبل المقاتل الروسي في منافسات الفنون القتالية المختلطة UFC غامضًا بعد الشجار الذي اندلع عقب المباراة التي أقيمت فجر الأحد الماضي في لاس فيغاس.

واعتدى نورمحمدوف على الفريق المعاون للمصارع الأيرلندي عقب فوزه، حيث قفز أعلى الحلبة، وقام بضرب معاوني مكغريغور، بينما اعتدى بعض من أعضاء فريقه على المصارع الأيرلندي ليتقرر إيقاف الطرفين لحين التحقيق معهما.

وألمح نورمحمدوف إلى أن البطل السابق بروك ليسنر البالغ من العمر 41 عامًا دعاه للانضمام إلى منافسات WWE، حيث استطلع المصارع الروسي رأي معجبيه على حسابه في “تويتر”، قائلًا:”منافسات WWE تريد أن انضم لها، ما رأيكم يا شباب”.

وينتظر نورمحمدوف قرار عقوبته عقب المشاجرة التي اندلعت عقب النزال، والتي تسببت أيضًا في إيقاف مكغريغور لأسباب طبية.

وفي تطور مثير أعلن نورمحمدوف ابتعاده عن المنافسات في حال المصادقة على إيقاف زميله زبيرا توخوغوف عقب الاعتداء على مكغريغور.

وأعلنت اللجنة الرياضية لولاية نيفادا الأمريكية إيقاف المصارعين مؤقتًا عقب المشاهد التي أعقبت نزالهما في لاس فيغاس.

وانتصر نور محمدوف في الجولة الرابعة على منافسه الأيرلندي، لكنه فور إعلان الفوز قفز خارج الحلبة واعتدى على بعض من أعضاء فريق مكغريغور، بينما اقتحم الحلبة بعض من فريقه المعاون، واعتدى على مكغريغور الذي ردَّ بالمثل.

وهيمن المقاتل الروسي على النزال، وطرح منافسه أرضًا في وقت مبكر، ولم يجد المقاتل الأيرلندي حلولًا، لكنه وجّه لكمات متلاحقة في الجولة الثالثة.

وعانى مكغريغور من الإنهاك في الجولة الرابعة ليجهز عليه منافسه الذي احتفظ باللقب، وعزز رصيده إلى 27 انتصارًا دون التعرض لأي هزيمة، بينما خسر مكغريغور للمرة الثانية في الفنون القتالية المختلطة.

وسيخضع المصارعان للتحقيق وحضور جلسة استماع نهاية الشهر الحالي، ومن المتوقع أن يتم إقرار الإيقاف وفرض غرامة على أي منهما في حال ثبوت إدانتهما.

وفي حال استمرار الإيقاف لمدة طويلة سيجد نورمحمدوف نفسه أمام فرصة الانضمام إلى نجوم سابقين تحولوا من UFC إلى WWE وآخرهم روندا روزي.