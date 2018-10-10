بوتين يساند نورمحمدوف في اعتدائه على فريق مكغريغور (صورة)

حظي حبيب نورمحمدوف باستقبال رئاسي من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فور عودته للبلاد عقب سحقه منافسه الأيرلندي كونور مكغريغور في الجولة الرابعة من الحدث الرئيسي في ليلة UFC 229 فجر الأحد الماضي.

وتوّج نورمحمدوف بلقب الوزن الخفيف بعدما تغلب على مكغريغور في الجولة الرابعة من النزال الذي أقيم بينهما في لاس فيغاس وأعقبه شجار وقع بين حبيب والفريق المعاون لمكغريغور وكذلك اعتداء فريق حبيب على البطل الأيرلندي.

وأشاد بوتين بالنصر “المقنع” الذي حققه نورماغوميدوف في لاس فيغاس وقال إن قرار البطل بالاعتداء على أعضاء فريق مكغريغور كان بسبب السباب الذي لم ينقطع ضده خلال النزال.

ودافع بوتين عن سلوك البطل القادم من داغستان قائلًا: “ليس فقط أنت، لكننا جميعًا يمكننا القفز من الحلبة لو حدث هذا الاعتداء اللفظي علينا”.

وقد ألقت السلطات القبض على ثلاثة من مساعدي حبيب، لكن مكغريغور رفض توجيه اتهامات لهم وتم الإفراج عنهم دون عقاب.

وفي أعقاب المباراة المثيرة كشف حبيب عن أنه تلقى دعوة من بوتين الذي أجرى اتصالًا به فور نهاية اللقاء لتهنئته.

وجرى استقبال البطل الروسي يوم الأربعاء بصحبة والدة عبدالمناف نورمحمدوف في القصر الرئاسي، حيث قال حبيب إلى بوتين إنه يشعر بالأسف لأنه فقد السيطرة على أعصابه عقب المباراة لأنه سمع فريق مكغريغور يسيء إلى والده وبلده.

وقبل المباراة وصف مكغريغور منافسه حبيب المسلم السني بأنه متخلف بداعي أنه لم يحتس رشفة من الويسكي الذي تنتجه إحدى الشركات الراعية للحدث.

كما وصف مدرب حبيب بأنه إرهابي كما أنه اعتدى على حافلة كانت تقل حبيب وبعض مصارعي UFC في نيويورك في شهر أبريل/نيسان الماضي وهو ما دفعه للمثول أمام القضاء فيما بعد.