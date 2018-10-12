لماذا تم إيقاف نورمحمدوف ومكغريغور مؤقتًا؟

أعلنت اللجنة الرياضية لولاية نيفادا الأمريكية إيقاف المصارعين الروسي حبيب نورمحمدوف والأيرلندي كونور مكغريغور مؤقتًا عقب المشاهد التي أعقبت نزالهما في لاس فيغاس يوم الأحد الماضي لتحديد بطل الوزن الخفيف في منافسات الفنون القتالية المختلفة UFC.

وانتصر نورمحمدوف في الجولة الرابعة على منافسه الأيرلندي لكنه فور إعلان الفوز قفز خارج الحلبة واعتدى على بعض من أعضاء فريق مكغريغور، بينما اقتحم الحلبة بعض من فريقه المعاون واعتدى على مكغريغور الذي رد بالمثل.

وهيمن المقاتل الروسي على النزال وطرح منافسه أرضًا في وقت مبكر ولم يجد المقاتل الأيرلندي حلولًا لكنه وجّه لكمات متلاحقة في الجولة الثالثة.

وعانى مكغريغور من الإنهاك في الجولة الرابعة ليجهز عليه منافسه الذي احتفظ باللقب وعزز رصيده إلى 27 انتصارًا دون التعرض لأي هزيمة، بينما خسر مكغريغور للمرة الثانية في الفنون القتالية المختلطة.

وسيخضع المصارعان للتحقيق وحضور جلسة استماع نهاية الشهر الحالي ومن المتوقع أن يتم إقرار الإيقاف وفرض غرامة على أي منهما في حال ثبوت إدانتهما.

وفي حال فرض إيقاف عليهما من المرجح أن تحذو لجان أخرى في الولايات المتحدة حذو ولاية نيفادا التي استضافت النزال الكبير.

وقد تقررUFC ما إذا كان سيتم تجريد نورمحمدوف من لقبه وحزامه، لكن رئيسUFC دانا وايت قال بالفعل إن البطل الروسي سيحتفظ بلقبه.

وتقرر إيقاف مكغريغور فور المباراة لمدة شهر لأسباب طبية بينما اعتذر نورمحمدوف عقب حادث اعتداء معاونيه على مكغريغور داخل الحلبة حيث تم القبض على ثلاثة منهم قبل أن يتم إطلاق سراحهم فيما بعد.