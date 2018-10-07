تعرف على آخر تطورات العرض المقبل لـWWE في السعودية

أعلنت إدارة المصارعة الحرة للمحترفين WWE تغيير مكان عروض Crown Jewel في المملكة العربية السعودية، التي ستقام مطلع الشهر المقبل في الرياض.

وأعلنت WWE بيانًا صحفيًا عقب نهاية عرض سوبر شوداون في ملبورن في أستراليا يوم السبت، حيث ذكرت صحيفة “ميرور” البريطانية أن غاي ستايلز سيدافع عن لقب بطولة WWE ضد دانييل برايان في الحدث الأبرز خلال العرض الذي سيقام في الثاني من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وهذه هي المرة الثانية هذا العام التي يتوجه فيها مصارعو WWE إلى المملكة العربية السعودية، بعد المشاركة في عرض “أعظم رويال رامبل” الذي أقيم في أبريل/نيسان الماضي، وقد بيعت تذاكره بالكامل.

وهذا ثاني حدث يقام في المملكة وهو جزء من الشراكة طويلة الأمد بين WWE والمملكة العربية السعودية، لكن هذه المرة سيقام في العاصمة الرياض وليس في جدة.

وأعلنت الهيئة العامة للرياضة في المملكة وWWE الشهر الماضي إقامة الحدث المقبل في إستاد الملك فهد في الرياض، الذي يسع إلى 68 ألف متفرج، قبل تغيير مكان الاستضافة إلى إستاد جامعة الملك سعود في الرياض أيضًا، الذي يسع لـ25 ألف متفرج.

وكان “أعظم رويال رامبل” قد أقيم في إستاد مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة الذي يتسع لـ62 ألف متفرج.

وسيشهد العرض المقبل نزالًا ثلاثيًا على لقب اليونفيرسال بين رومان رينز و برون سترومان وبروك ليسنر، وستقام أيضًا لأول مرة بطولة كأس العالم لـWWE، لمعرفة من الأفضل في العالم.

وأعلنت الهيئة وWWE في بيان مشترك “يدعو تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة في المملكة، والسيد فينس مكمان رئيس مجلس الإدارة، والرئيس التنفيذي لـWWE، والجماهير في المملكة وحول العالم للاحتفال بهذا الحدث الفريد، الذي يأتي بعد عرض أعظم رويال رامبل، الذي أقيم في أبريل/نيسان الماضي وكانت قد بيعت تذاكره بالكامل، هذا هو ثاني حدث يقام في المملكة، وهو جزء من الشراكة طويلة الأمد بين WWE والمملكة العربية السعودية”.

وسيتم بث Crown Jewel عبر الإنترنت عبر WWE Network، وسيكون متاحًا أيضًا بنظام الدفع للمشاهدة خارج الشرق الأوسط.