انقسام حول “نيولوك” جون سينا في “WWE سوبر شوداون” (صور)

ابتعد النجم جون سينا عن منافسات المصارعة الحرة للمحترفين WWE، لمدة ستة شهور قضاها في الصين؛ للمشاركة في فيلم بطولة جاكي شان.

وعاد إلى الحلبة للمشاركة في Super Show-Down في ملبورن، وتعاون مع بوبي لاشلي ضد كيفن أوينز وإلياس.

وفاجأ سينا جماهير WWE بتخليه عن قبعة البيسبوك الشهيرة، التي تميزه وتظهر شعره الناعم الطويل الذي خالف هيئته السابقة التي اعتادت الجماهير عليها.

ومنذ ظهوره الأول في WWE عام 2002، اشتهر سينا بهيئة رياضية عسكرية، بينما بدا أن الجماهير فوجئت أيضًا بنحافة سينا الواضحة، حيث فقد الكثير من وزنه.

وكانت المرة الأخيرة التي ظهر فيها سينا أمام الجماهير في السعودية عندما شارك في أعظم رويال رامبل، حيث تغلب على تيربل إتش.

ومنذ ذلك الحين، ابتعد عن WWE وركز على الأفلام السينمائية والمسلسلات التلفزيونية، وذلك بعد شهور من انفصاله عن خطيبته نيكي بيلا.

لكن “نيولوك” سينا لم يؤثر على كفاءته، حيث تغلب على منافسيه في Super Show-Down.

وعلّق أحد المعجبين على الهيئة الجديدة لبطل العالم 16 مرة قائلًا: “جون سينا يبدو غريبًا بهذا الشعر”. وقال آخر: “لدي مشكلة حقيقية مع شعر جون سينا”.

وقال آخرون: “جون سينا من فضلك قص شعرك”. وعلّق آخر: “جاكي شان علّم جون سينا كيف ينمو شعره”.