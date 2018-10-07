مكغريغور يعترف بالهزيمة ويتطلع للإعادة أمام نورماغوميدوف

طالب المصارع الأيرلندي كونور مكغريغور بإعادة مواجهته أمام المصارع الروسي حبيب نورماغوميدوف الذي ألحق به خسارة مذلة في الجولة الرابعة من نزالهما في ليلة UFC 229 فجر الأحد بتوقيت الشرق الأوسط.

وتحدث مكغريغور لأول مرة بعد خسارته أمام نورماغوميدف وطالب بإعادة المباراة التي شهدت خسارته ثم اندلع شجار بين فريقي المصارعين خارج الحلبة.

وقال مكغريغور عبر حسابه على تويتر “مباراة جيدة. أتطلع لإعادة المواجهة” ثم قال في وقت لاحق عبر إنستغرام “سأعود”.

وغاب المصارع الأيرلندي عن منافسات UFC بعد خسارته أمام الملاكم الأمريكي فلويد مايويذر في مباراة للملاكمة العام الماضي.

ويأتي إعلان مكغريغور بعد ظهور لقطات فيديو جديدة تكشف أنه أول من اعتدى على فريق نورماغوميدوف داخل الحلبة رغم أنه للوهلة الأولى يبدو أنه تعرض لهجوم من زبيرا توخوغوف وإسلام ماخاتشيف بعد خسارته في الجولة الرابعة.

ولكن يبدو الآن أن لقطات تظهر مكغريغور يوجه لكمة سريعة خطافية في الشجار بينما أعلن دانا وايت رئيس UFC أن فريق نورماغوميدوف قد يتم إيقافه وحرمانه من المشاركة في أي نزال في UFC مدى الحياة.

وعقب فوزه الكاسح واستسلام مكغريغور قفز نورماغوميدوف خارج الحلبة للاعتداء على ديلون دانيز زميل مكغريغور لتندلع الفوضى داخل القاعة التي استضافت المعركة في لاس فيغاس بالولايات المتحدة الأمريكية.