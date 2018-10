مقطع فيديو يُظهر اعتداء كونور مكغريغور أولًا على فريق حبيب نورماغوميدوف (شاهد)

View this post on Instagram

@eremnews . . مقطع فيديو يُظهر اعتداء كونور #مكغريغور أولًا على فريق حبيب نورماغوميدوف أشارت تقارير صحفية بريطانية، إلى أن الأيرلندي كونور مكغريغور قد يكون سببًا مباشرًا في الشجار الذي اندلع بعد خسارته المذلة أمام حبيب نورماغوميدوف. وقال دانا وايت رئيس UFC عقب ليلة 229، إن فريق نورماغوميدوف قد يتم إيقافه مدى الحياة من المشاركة في المنافسات؛ بعدما بدر منه تجاه مكغريغور.