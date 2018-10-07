مقطع فيديو يُظهر اعتداء كونور مكغريغور أولًا على فريق حبيب نورماغوميدوف (شاهد)

أشارت تقارير صحفية بريطانية، إلى أن الأيرلندي كونور مكغريغور قد يكون سببًا مباشرًا في الشجار الذي اندلع بعد خسارته المذلة أمام حبيب نورماغوميدوف.

وقال دانا وايت رئيس UFC عقب ليلة 229، إن فريق نورماغوميدوف قد يتم إيقافه مدى الحياة من المشاركة في المنافسات؛ بعدما بدر منه تجاه مكغريغور.

في أعقاب المشاجرة قال وايت: “إن الرجال الذين قفزوا إلى داخل الحلبة، لن يشاركوا في المنافسات مرة أخرى. أعمل بجدية للترويج لهذه اللعبة، وما حدث لا يمثل لعبة الفنون القتالية المختلطة”.

وقفز توكوغوف وماخاشيف ضمن فريق نورماغوميدوف إلى الحلبة، وأمطروا مكغريغور بسيل من اللكمات عقب انتهاء النزال بفوز المصارع الروسي.

لكن وايت قد يغيّر وجهة نظره، بعدما نشرت صحيفة “صن” البريطانية بعض اللقطات، يظهر خلالها مكغريغور يوجه ضربة البداية في الشجار.

وتغلب نورماغوميدوف على مكغريغور في الجولة الرابعة، قبل أن يقفز خارج الحلبة ويضرب ديلون دانيز زميل المصارع الأيرلندي.

وزادت حالة الفوضى في قاعة تي_موبايل آرينا في لاس فيغاس، عندما انفعلت الجماهير في الصفوف الأمامية وحاولت الاعتداء على نورماغوميدوف، في حين قفز أكثر من مصارع من بين فريق نورماغوميدوف إلى داخل الحلبة؛ لتوجيه اللكمات إلى مكغريغور، الذي تدخل الأمن لحمايته.

هذا الهجوم دفع رئيس UFC إلى عدم منح نورماغوميدوف حزام لقب الوزن الخفيف على الحلبة وأمام الجماهير، بينما تم التحفظ على 3 من مساعدي نورماغوميدوف واقتيادهم إلى مقر الشرطة.

وأضاف وايت: “لو تسلم نورماغوميدوف الحزام على الحلبة، لاستمرت الفوضى، لكنّا كنا نحاول فقط إخراجه من القاعة. يبدو أن القتال لم ينته بعد، رغم نهايته بالفعل، لكني بالتأكيد لم أشاهد حبيب يقفز فوق السياج بعد القتال”.

ومنذ الإعلان عن ذلك النزال، ويتعرض نورماغوميدوف لحملات إساءة بالغة من مكغريغور، طالت أهله وعقيدته وبلاده ووالده، سواء من المصارع الأيرلندي أو فريقه التدريبي أو الجماهير المؤيدة لمكغريغور.

يأتي ذلك، في الوقت الذي أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتصالًا هاتفيًا بنورماغوميدوف، هنّأه خلاله على فوزه الثمين.