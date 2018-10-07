فورمولا 1.. هاميلتون يفوز في اليابان وفيتل في المركز السادس

فاز لويس هاميلتون سائق مرسيدس بسباق جائزة اليابان الكبرى، اليوم الأحد، ليبتعد في الصدارة بفارق 67 نقطة في بطولة العالم فورمولا 1 للسيارات، وبات قاب قوسين من حصد اللقب للمرة الخامسة.

وأنهى سيباستيان فيتل سائق فيراري، أقرب مطاردي السائق البريطاني، السباق في المركز السادس بعد حادث اصطدام مبكر مع ماكس فرستابن سائق رد بول أجبر السائق الألماني على القتال من المركز 19. وضَمِن الفنلندي فالتيري بوتاس احتلال مرسيدس أول مركزين في السباق، فيما جاء فرستابن في المركز الثالث. وإذا فاز هاميلتون بالسباق المقبل في الولايات المتحدة سيصبح بطل العالم مع تبقي ثلاثة سباقات بشرط أن يحتل فيتل مركزًا أقل من الثاني.