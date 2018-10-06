فورمولا1.. هاميلتون أول المنطلقين للمرة 80 في اليابان.. وفيتل في المركز التاسع

انتزع لويس هاميلتون مركز أول المنطلقين للمرة 80 في مسيرته في جائزة اليابان الكبرى ببطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات، اليوم السبت، وكان توقيته مثاليًا في لفته السريعة الوحيدة، بينما اكتفى منافسه سيباستيان فيتل سائق فيراري بالمركز التاسع.

وسجل سائق مرسيدس، الذي فرض سيطرته في كافة جولات التجارب، دقيقة واحدة و27.760 ثانية في اللفة الثانية على الإطارات فائقة الليونة، بينما كانت الأمطار لا تزال في بدايتها.

وفقد فيتل وزميله في فيراري كيمي رايكونن، اللذان دخلا الجزء الأخير من التجارب التأهيلية باستخدام الإطارات المتوسطة، بينما كانت الحلبة لا تزال جافة، الكثير من الوقت بعد عودتهما من أجل الاستعانة بالإطارات فائقة الليونة.

وارتكب السائق الألماني بعد ذلك خطأ آخر في لفته السريعة الأولى، ولم ينجح في القيام بلفة مماثلة أخرى مع تحول رذاذ المطر المتقطع إلى أمطار غزيرة أغرقت الحلبة.

وفي هذا الوقت كان اسم هاميلتون، الذي دخل هو وزميله فالتيري بوتاس مستخدمين الإطارات فائقة الليونة من البداية ليتجاوزا آثار الأمطار، متألقًا على قمة الترتيب في لوحة النتائج.

وقال السائق البريطاني الذي انضم إليه بوتاس على خط الانطلاق ليكمل السائق الفنلندي استحواذ مرسيدس على الصف الأول للمرة الثانية على التوالي: “قام الفريق بعمل مذهل في هذين اليومين، والقرار الذي اتخذناه في الجزء الأخير من التجارب كان الأكثر صعوبة على الأرجح”.

وأضاف: “من الصعب للغاية اتخاذ القرار الصحيح تحت الضغط، لكن هذا هو الفارق الكبير بيننا هذا العام، ولهذا السبب نحن الأفضل والفريق يستحق ذلك”.

ويتأخر فيتل عن هاميلتون بطل العالم أربع مرات بفارق 50 نقطة مع تبقي أربعة سباقات فقط على نهاية الموسم، بعد سباق اليابان. وتتبدد آمال السائق الألماني سريعًا ويحتاج إلى قدر كبير من الحظ ليعيد إحياء فرصه.

وقال فيتل البالغ من العمر 31 عامًا: “بالتأكيد هذا ليس المكان الذي نستحقه. أعتقد أن سرعتنا أفضل من المركز التاسع، لكن سنبدأ من هناك ونرى كيف تسير الأمور.

“أي شيء من الممكن أن يحدث غدًا. يوم السباق سيكون مختلفًا”.

* غضب ريتشياردو

سمح سوء حظ فيتل للسائق الهولندي ماكس فرستابن (21 عامًا) بالتأهل في المركز الثالث مع رد بول.

وقال فرستابن: “لدينا فرصة أكبر الآن في الصعود على منصة التتويج”، مشككًا في حاجته للشعور بالقلق بشأن سباق اللقب بين الآخرين. وأضاف: “هل لا يزال سباقًا؟ لست متأكدًا من ذلك”.

وبينما احتفل السائق الهولندي، استشاط زميله دانييل ريتشياردو غضبًا، بعد أن تسببت مشكلة في وحدة الطاقة في عدم مشاركته في الجزء الثاني من التجارب التأهيلية قبل أن يسجل زمنًا.

ونتيجة لذلك، سينطلق السائق الأسترالي من المركز 15.

وتألق تورو روسو في السباق في بلد شركة هوندا التي تزوده بالمحركات، واحتل النيوزيلندي بريندون هارتلي المركز السادس متقدمًا على الفرنسي بيير جاسلي الذي جاء في المركز السابع.

في المقابل، لم يتمكن مكلارين، الذي تخلى عن هوندا ليستعين بمحركات رينو بعد ثلاثة أعوام محبطة، من تحقيق مركزين أفضل من 18 و19.

وتفوق فرناندو الونسو، الذي سيعتزل في نهاية الموسم، على ستوفل فاندورنه، لكن لم ينجح أي من السائقين في تجاوز أول 18 دقيقة في التجارب التأهيلية.

وتسبب السويدي ماركوس إريكسون في ظهور الرايات الحمراء لوقت قصير، عندما اصطدم سائق ساوبر في منحنى دانلوب السريع في بداية التجارب.

وعاد الألماني نيكو هولكنبرغ سائق رينو، الذي تعرض لحادث في التجارب الأخيرة قبل التجارب التأهيلية، إلى الحلبة لكنه لم ينجح أيضًا في تجاوز الجزء الأول واحتل المركز 16.

وقد تكون هذه أنباء سيئة للفريق الذي يحتل المركز الرابع في الترتيب العام، في ظل احتلال رومان جروجان سائق هاس، وهو أقرب مطارديه، المركز الخامس في التجارب التأهيلية.

وفاز هاميلتون بخمسة من السباقات الستة الأخيرة وبإمكانه حسم اللقب هذا العام بدون الفوز بأي من السباقات المتبقية. وانطلق السائق البريطاني من المقدمة أيضًا في اليابان العام الماضي.