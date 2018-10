UFC229.. اشتباكات عنيفة بعد فوز حبيب نورمحمدوف على كونور ماكغريغور (فيديو)

تحوَّلت ساحة اتحاد الفنون القتالية المختلطة UFC229، يوم الأحد، في قاعة تي موبايل أرينا في لاس فيغاس بولاية نيفادا الأمريكية، إلى معركة شديدة بعد فوز الروسي حبيب نورمحمدوف، ببطولة العالم للوزن الخفيف في الفنون القتالية المختلطة، على حساب الأيرلندي كونور ماكغريغور.

وشهد النزال الرئيس في العرض مواجهة قوية بين حبيب، بطل وزن الخفيف، والنجم كونور ماكغريغور البطل السابق للوزن الخفيف..

ونجح نور في الاحتفاظ بلقبه بعد أن أجبر ماكغريغور على الاستسلام بحركة خنق قوية.

وبهذا الفوز يحتفظ نورمحمدوف بسجله خاليًا من الهزائم بـ27 فوزًا، في المقابل تكون هذه هي الهزيمة الرابعة للنجم ماكغريغور وكلها بالاستسلام، مقابل 21 انتصارًا في 24 نزالًا.

وعقب النزال اشتعلت ساحة النزال ودخل بعض أنصار المقاتل الروسي وتشاجروا مع ماكغريغور، وهو نفس ما فعله حبيب نور حيث قفز من فوق السياج ودخل في اشتباك مع بعض المشجعين للاعب الأيرلندي، ولكن تدخل الأمن سريعًا لفض الاشبتاك.

ويعتبر ماكغريغور أكثر المقاتلين شعبية في رياضة الفنون القتالية، ودخل تاريخ الرياضة من أوسع أبوابه، بإحرازه حزامين في وزنين مختلفين (وزن الريشة والوزن الخفيف).

