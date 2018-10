UFC229.. حبيب نورمحمدوف يهزم كونور ماكغريغور ويتوج بلقب بطل العالم في الوزن الخفيف (فيديو)

توج الروسي حبيب نورمحمدوف، بلقب بطل العالم للوزن الخفيف في الفنون القتالية المختلطة، على حساب الأيرلندي كونور ماكغريغور، في النزال الذي احتضنته مدينة لاس فيغاس الأمريكية، يوم الأحد.

ويعتبر حبيب أول روسي يفوز بحزام بطل المنظمة، وحافظ على سجله خاليًا من الهزائم في 26 نزالًا خاضها حتى الآن، بينما مني منافسه الأيرلندي بثلاث هزائم، مقابل 21 انتصارًا في 24 نزالًا.

ويعتبر ماكغريغور أكثر المقاتلين شعبية في رياضة الفنون القتالية، ودخل تاريخ الرياضة من أوسع أبوابه، بإحرازه حزامين في وزنين مختلفين (وزن الريشة والوزن الخفيف).

It's over!! Khabib Nurmagomedov finishes Conor McGregor at #UFC229 pic.twitter.com/ioaMMzFeqt

