WWE.. كل ما تريد معرفته عن عرض Crown Jewel “جوهرة التاج” في السعودية

أعلن الموقع الرسمي لـ WWE عن عرض Crown Jewel “جوهرة التاج”، الذي سيقام في ملعب الملك فهد الدولي بالرياض في المملكة العربية السعودية، يوم الجمعة الموافق 2 نوفمبر، والذي سيشهد نزالًا “ثلاثيًا” على لقب اليونيفيرسال بين رومان رينز و برون سترومان و بروك ليسنر، وستقام أيضًا ولأول مرة بطولة كأس العالم لـ WWE؛ لمعرفة من الأفضل في العالم.

ودعا تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة السعودية، وفينس مكمان رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لـ WWE، المشجعين من حول العالم للاحتفال بهذا الحدث الذي يأتي بعد عرض أعظم رويال رامبل، الذي أقيم في أبريل الماضي بالسعودية، والذي بيعت تذاكره بالكامل.

و “جوهرة التاج” سيكون ثاني حدث يقام في المملكة العربية السعودية، وهو جزء من الشراكة طويلة الأمد بين WWE والمملكة العربية السعودية.

Crown Jewel سيتم بثه عبر الإنترنت عبر WWE Network و سيكون متاحًا أيضًا بنظام الدفع للمشاهدة خارج الشرق الأوسط.

وبحسب wwe فالمزيد من المعلومات حول التذاكر والقنوات الناقلة الإقليمية، سيتم الإعلان عنها في الأسابيع القادمة.