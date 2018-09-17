نتائج “عرض هيل إن سيل” 2018 (فيديو)

انتهى عرض هيل ان سيل المثير للغاية بعدد من الأحداث و النتائج الحماسية، حيث افتتح فريق نيو داي العرض بالفوز على روسيف داي، ليتمكنوا من الحفاظ على لقب سماكداون للزوجي.

ونجح راندي أورتن في التلب على جيف هاردي في نزال داخل هيل إن سيل، حيث تدخل الفريق الطبي لإنقاذ الأخير.

وحصدت بيكي لينش لقب سماكداون سيدات، بالفوز على شارلوت فلير.

وحافظ دولف زيجلر و درو ماكنتاير على لقب راو للزوجي، بالفوز على سيث رولينز و دين أمبروز.

واحتفظ أي جاي ستايلز بلقب WWE بالفوز على ساموا جو.

وفاز ذا ميز و ماريس على دانيال براين و بري بيلا.

وحافظت روندا راوزي على لقب سيدات راو أمام أليكسا بليس.

واقتحم بروك ليسنر نزال رومان رينز و برون سترومان، وأفسد اللقاء.