يوسين بولت يخوض سباق في الجو دون جاذبية أرضية (فيديو)

شارك العداء الجامايكي وأسرع رجل في التاريخ ” يوسين بولت” بطل العالم في ألعاب القوى المعتزل، في تحدي مختلف عندما خاض سباقا في الجو بدون جاذبية أرضية.

ونشرت وسائل إعلام عالمية مقطع فيديو لبولت أثناء تواجده داخل طائرة خاصة حلقت فوق مدينة ريمس الفرنسية، حيث كانت الرحلة بغرض الدعاية لإحدى شركات المشروبات الكحولية، التي صنعت أول مشروب يمكن تناوله في الفضاء دون جاذبية أرضية.

ولم يكن العداء العالمي بمثل فاعليته على الأرض وكان المشهد فكاهيا ومضحكا. وتعتبر الرحلة التي خاضها بولت، بداية جادة لإرسال الأثرياء والسائحين في رحلات استكشافية إلى الفضاء الخارجي، بغرض المتعة والترفيه وهو مشروع سياحي ضخم يتم العمل عليه منذ عقود. ‎