يوسين بولت يؤجل سعيه نحو التحول إلى لاعب كرة القدم

قال سنترال كوست مارينرز المنافس في دوري المحترفين الأسترالي اليوم السبت إن يوسين بولت البطل الأولمبي سابقًا في ألعاب القوى سيؤجل سعيه نحو التحول إلى لاعب كرة القدم لمدة أسبوع للوفاء ببعض الالتزامات “المخطط لها مسبقًا”.

وتدرب العداء الجاميكي البالغ من العمر 32 عامًا في آخر 3 أسابيع مع مارينرز في محاولة للحصول على عقد كلاعب محترف في موسم 2018\2019.

وأشار النادي في بيان إلى أن العطلة في الفترة من التاسع إلى 16 سبتمبر تم الاتفاق عليها قبل انضمامه إلى تشكيلة المدرب مايك مولفي.

وشارك بولت في مباراته الأولى مع مارينرز كبديل مدة 18 دقيقة وتحقق الفوز على فريق للهواة.

وفاز مارينرز 6\1 لكن بدا أن بولت يفتقر للياقة البدنية وأكد أنه بحاجة إلى 4 أشهر على الأقل للوصول إلى الحالة البدنية التي يريدها.

وتسببت محاولة بولت في التحول من ألعاب القوى إلى كرة القدم في جذب الأنظار إلى مارينرز الذي احتل المركز الأخير في دوري المحترفين في الموسم الماضي.