WWE.. هذا ما حدث في عرض راو الأخير قبل “هيل إن سيل” (فيديو)

بدأ العد التنازلي لانطلاق فعاليات مهرجان هيل إن سيل، حيث لم يبق سوى 6 أيام فقط على متابعة معركة شرسة بين رومان رينز وبرون سترومان على البطولة العالمية.

وفيما يلي أبرز 7 أحداث في عرض راو الأخير:

فريق “ذا شيلد” يرد

تلقى فريق ذا شيلد في بداية الأسبوع الماضي ضربًا مبرحًا، عندما هاجمهم مجموعة هائلة من المصارعين، ولكن فريق “ذا شيلد” (الدرع) عاد مسلحًا بعصى خشبية واقتنص انتقامه.

إصابة روندا روزي

أصيبت روندا في أضلاعها قبل مباراة الدفاع عن لقبها ضد أليكسا بليس، يوم الأحد، ولكن ذلك لم يمنعها من القتال بضراوة، الليلة الماضية، بالتعاون مع ناتاليا لمواجهة أليكسا بليس وميكي جيمس.

على الرغم من إصابتها فازت روندا وحافظت على لقبها، ولكنها تلقت ضربة قاسية من أليكسا في ضلوعها بعد المباراة.

عودة ميك فولي

كما هو معتاد، استعان اتحاد WWE بنجم أسطوري “ميك فولي” للمساعدة في الترويج لحدث “هيل إن سيل” القادم.

أعاد الاتحاد النجم بعد مرور 20 عامًا، ليكون حكمًا خاصًا في مباراة ساخنة بين رومان رينز وبرون سترومان، الأمر الذي كان بمثابة صدمة للعديد من المتابعين.

تريبل اتش يهاجم أندرتيكر

تحدث تريبل اتش عن مباريات أندرتيكر ضده وضد شون مايكلز في ريسليمانيا، مشيرًا إلى أنه لم يعد على طبيعته منذ ذلك الحين.

وقال: “سيبدأ الانحدار وستزول هالته، وسيفقد سجل انتصاراته المتتالية”، الأمر الذي يستبعده جميع المعلقين والمتابعين.

بارون كوربن يتجنب السجن

يبدو أن فريق ذا شيلد لديه علاقات قوية مع مديري راو، حيث يبدو أنهم تمكنوا من الخروج من السجن خلال ساعات، الأسبوع الماضي، بل وقادوا سيارة شرطة إلى الحلبة.

كما هددوا بارون كوربن بالسجن بعد أن بدأ بالتهديد باعتقالهما، ولكنه تراجع وتودد إليهم بمنحهم فرصة للتنافس على اللقب ضد دولف زيغلر ودرو ماكنتاير في هيل إن سيل.

كيفين أوينز يعاقب بوبي لاشلي

كان من المقرر أن يصارع كيفين أوينز تايلر بريز، ولكنه هاجم تايلر قبل قرع الجرس وأخذ الميكروفون، وأوضح أنه عاد إلى الساحة بعد الاعتزال مباشرة؛ لأن بارون كوربن أدرك موهبته وطلب منه العودة.

إلا أن السبب الحقيقي هو الانتقام من بوبي لاشلي، والذي يلومه أوينز على إصابة سامي زين، وتوعد له بالفوضى والمعاناة والدمار.

انفصال بوبي روود وتشاد جابل يلوح في الأفق

عانى بوبي روود منذ انضمامه للاتحاد، وأصبح الآن جزءًا من فريق ثنائي مع تشاد جابل.

ورغم نجاح استراتيجية فينس ماكماهون في الجمع بين مصارعين عشوائيين في السابق، إلا أنه من غير المرجح أن ينجح هذه المرة، ومن المتوقع أن ينفصلا قريبًا.