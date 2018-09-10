عروض المصارعة حقيقية أم مزيفة؟

قال مصارع بريطاني محترف إن مباريات المصارعة التي تعرض على كثير من تلفزيونات العالم ليست مزيفة لكنها تحتوي على الكثير من الحيل.

وأشار ادي دنيس الذي يشارك في العروض التي ينظمها اتحاد المصارعة الترفيهية العالمي إلى أنه شارك في مباريات تشمل السلالم والطاولات والكراسي واصفًا إياها بأنها ألعاب خطرة وأن أي شيء يمكن أن يحدث فيها.

وقال في مقال نشرته صحيفة “مترو” البريطانية اليوم الإثنين: “الجميع يسأل: هل المصارعة مزيفة… الحقيقة أن أي شخص يستعمل هذا التعبير يكون قد أبدى رأيه الشخصي بشأن ما نقوم به من أجل الترفيه.”

وأضاف: “يمكن القول إن هذه المباريات تشبه إلى حد كبير فيلم حركة حي يعرض أمام عينيك ولا أحد يعرف كيف نعمل من أجل القيام بهذه العروض، لا يفهم الناس كيف أننا يمكن أن نقع على رأسنا ثم نستمر باللعب، لهذا السبب تشمل تلك العروض الكثير من الحيل والتقنيات وكإنها نوع من السحر.”

وحول أجور المصارعين أوضح ادي بأن هناك تباينًا كبيرًا إذ إن كبار نجوم المصارعة يمكنهم أن يجنوا الملايين في حين لا يحصل صغار المصارعين سوى على 50-100 جنيه (65-130 دولارًا) عن كل مباراة.