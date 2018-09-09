هل يعود هوغان وشون مايكلز إلى WWE من أجل السعودية؟

أشارت تقارير صحفية إلى أن الحدث المقبل الذي ستنظمه المملكة العربية السعودية لاستضافة نجوم المصارعة الحرة للمحترفين WWE، ستشهد عودة البطل الاستثنائي هالك هوغان وشون مايكلز من اعتزالهما.

وأقامت WWE عرض “أعظم رويال رامبل في التاريخ” على الأراضي السعودية، وذلك في 27 من أبريل الماضي، دون أي مشاركة نسائية في منافساته.

وستستضيف المملكة الحدث الثاني الذي يضم نجوم WWE مطلع نوفمبر، وسط أنباء عن عودة شون مايكلز، ليواجه سبب اعتزاله في السابق أندرتيكر، فيما سيكون لقاءً تاريخيًا.

في المقابل وبناءً على التقارير ذاتها، سيعود هوغان إلى المصارعة من جديد، بعد اعتزاله في 2015 بناء على طلب السعوديين أنفسهم.

وظهر مايكلز مؤخرًا ضمن عروض WWE في أستراليا، وذلك خلال المواجهة التي جمعت بين تربيل إتش، وأندرتيكر في عروض سوبر شو داون، ليدخل مايكلز في مواجهة كلامية مع الأخير، ما قد يُعزز من فرص وجوده في عروض WWE في المملكة بعد شهرين.