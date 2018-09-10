الاتحاد الأمريكي للتنس يعيد النظر في اللوائح بعد جدل تحكيمي

أعلن الاتحاد الأمريكي للتنس، يوم الأحد، أنه سيعيد النظر في لوائح التواصل بعد جدل حول التحكيم في بطولة أمريكا المفتوحة.

وتعرض الحكم السويدي محمد الحياني للوم من منظمي بطولة أمريكا بسبب “مخالفة اللوائح” عندما قفز من كرسيه وأعطى نيك كيريوس بعض النصائح خلال مباراة الدور الثاني أمام الفرنسي بيير-أوج إيربير.

وتعرض الحكم كريستيان راسك لانتقادات بعدما وجه تحذيرًا للاعبة الفرنسية أليز كورنيه لأنها خلعت قميصها وارتدته مجددًا بعدما اكتشفت أنها ترتديه بشكل خاطئ.

وقال منظمو البطولة في بيان، إنهم يشعرون بالأسف بسبب احتساب مخالفة ضدها.

واحتسبت يوم السبت ثلاث مخالفات للسلوك ضد سيرينا ويليامز في المجموعة الثانية من نهائي بطولة أمريكا للسيدات ضد نعومي أوساكا لتثير المزيد من الجدل حول التحكيم.

وقال كريس فيدماير، المتحدث باسم الاتحاد الأمريكي للتنس: “كما تعرفون بعض هذه الوقائع دفعتنا للنظر في وضوح لوائح التواصل مع حكم الكرسي.

“هذه الوقائع ستدفعنا لتحليل إمكانية إجراء بعض التغييرات. نحن لا نريد بكل تأكيد وقوع أي مخالفة.

“أعتقد أنه من المرجح أن توفير المزيد من الثبات في التطبيق سيساعد الجميع”.

وعبرت رابطة لاعبات التنس المحترفات يوم الأحد عن إحباطها من طريقة إدارة المواجهة بين وليامز وأوساكا.

وقال ستيف سايمون، الرئيس التنفيذي لرابطة اللاعبات: “(الرابطة) ملتزمة بالعمل مع مسؤولي الرياضة لضمان نفس التعامل مع جميع اللاعبين. نحن لا نعتقد أن هذا قد حدث (في نهائي السيدات)”.