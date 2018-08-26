فيدرر: الجيل الجديد جاهز لتحقيق إنجاز في البطولات الأربع الكبرى

قال روجر فيدرر الفائز بلقب بطولة أمريكا المفتوحة للتنس خمس مرات، إن المجموعة الجديدة من اللاعبين الشبان باتوا مؤهلين لتحقيق إنجاز في البطولات الأربع الكبرى، ويمكن أن تشكل الأضواء الساطعة في نيويورك مصدر الإلهام الذي يدفع بأحدهم نحو القمة.

ويعتقد اللاعب السويسري المصنف الثاني، الذي أكمل 37 عامًا هذا الشهر، أن اللاعبين الصاعدين مثل: الألماني ألكسندر زفيريف (21 عامًا) واليوناني ستيفانوس تيتيباس (20 عامًا) والكندي دينيس شابوفالوف (19 عامًا) قطعوا خطوات كبيرة لتجاوزه هو ورفائيل نادال ونوفاك ديوكوفيتش.

وقال فيدرر للصحفيين: “يبدو الأمر وكأنَّ الجيل الجديد قد بات أكثر حضورًا الآن، مقارنة بأي وقت مضى، لا يزالون بحاجة لتحقيق الفوز بإحدى البطولات الأربع الكبرى والفوز بلقب للأساتذة وبغض النظر عن أي وصف، فإنهم بحاجة لأنْ يقطعوا خطوة جديدة في مشوارهم، لكنهم يقرعون الباب حاليًا وهناك بعض المواهب الواعدة في الوقت الحالي”.

أوضح فيدرر أن رفع جائزة فلاشينج ميدوز مثل هدفًا مبكرًا له عندما قرر صياغة اسمه في عالم التنس، مشيرًا إلى أن اللاعبين الشباب يجب أن يتحمسوا بسبب الجماهير الرائعة التي تحضر مباريات بطولة أمريكا المفتوحة.

وقال “ستوفر بطولة أمريكا المفتوحة -وبكل تأكيد- مصدر طاقة لهم أيضًا، وهم يرغبون في تحقيق طفرة هنا أو في ويمبلدون، لكن هنا يبدو المكان الأنسب لتحقيق ذلك خاصة عندما تكون صغيرًا ولا تخشى أي شيء”.

وكان زفيريف قال في تصريحات له يوم الجمعة الماضي، إنه يأمل في أن يكون أول لاعب من الجيل الجديد ينتزع لقبًا على صعيد البطولات الأربع الكبرى، وذلك عقب بعض الصعوبات التي واجهها في مسيرته السابقة في بطولة أمريكا المفتوحة بما في ذلك الخروج من الدور الثاني في آخر عامين.

وقال فيدرر إن “العالم لن يسعه” إذا ما فاز هو شخصيًا بأول لقب له في أمريكا المفتوحة خلال 10 سنوات، مشيرًا إلى أنه يمتلك ذكريات رائعة في البطولة على أي حال.