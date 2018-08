نتائج سمر سلام WWE Summerslam 2018.. رومان رينز يتوج ببطولة يونيفرسال وروندا روزي بلقب نساء الرو (فيديو)

انتهى عرض “سمر سلام 2018“، والذي انطلق في منتصف الليل بمعظم الدول العربية، بمواجهات نارية من اتحاد المصارعة الحرة wwe وخاصة اتحاد الرو واتحاد سماك داون، بمشارك كافة نجوم المصارعة في الاتحاد العالمي للمصارعة.

ويعد “سمر سلام 2018” من أقوى العروض بالنسبة لشبكة WWE والذي يعرض مرة واحدة في العام الحالي، حيث يحظى العرض بشعبية كبيرة وبمشاهدة كبيرة للغاية في كافة أنحاء العالم، ويعد العرض الأقوى بعض عرض ريسلمانيا التاريخي، والذي أقيم في بروكلين بالولايات المتحدة.

وجاءت النتائج كالتالي:

نجح فريق أندرادي ألماس وزيلينا فيغا في الفوز على فريق روســيــف ولانــــــــــا في مباراة فردية.

نجح سدرك ألكساندر في هزيمة درو جـولاك في المنافسة على بطولة الكروزرويت.

فريق كيرتس أكسل وبو دالاس يحافظ على بطولة الزوجي للرو ويهزم فريق سكوت داوسون وداش وايلدر.

سيث رولينز يحصل على بطولة الولايات المتحدة بالفوز على دولف زيغلر.

فريق نيوداي يفوز على فريق إخوة المطرقة هاربر وروان في بطولة الزوجي ولكن لم يتحصل على اللقب.

في مباراة سريعة، فاز برون سترومان على كيفن أوينز، ليحتفظ بحقيبة “موني إن ذا بانك”.

تشارلوت تفوز على كارميلا وبيكي لينش وتحصل على لقب سيدات “سماك داون”.

احتفظ إيه جي ستايلز ببطولة اتحاد WWE للوزن الثقيل بعد انتهاء مباراته أمام ساموا جو دون فائز، بسبب اعتداء “ستايلز” بالكرسي على “جو” بعد استفزازات الأخير لـ”ستايلز” وعائلته، فاضطر الحكم لإلغاء المباراة.

روندا روزي تفوز بلقب نساء الرو بعد التغلب على إليكسا بليس.

وبمساعدة من زوجته، فاز ذا ميز على دانيال براين.

أخيرًا، فاز المصارع الساموائي رومان رينز ببطولة يونيفرسال للوزن الثقيل بعد تغلبه على “الوحش” بروك ليسنر الذي احتفظ بالحزام لمدة 504 أيام.

Finally the Universal Champ that we deserve @WWERomanReigns !!! *happy dance* #RomanReigns #SummerSlam #RomanEmpire pic.twitter.com/8b7iZYF9Oy

— Reignsoholic ???? (@Divya_Raw) August 20, 2018