WWE.. تعرف على موعد وتوقيت عرض سمر سلام 2018 والمواجهات المعلنة

ينتظر عشاق عالم مصارعة المحترفين WWE عروضًا نارية، يوم الاثنين المقبل، حيث سيقام مهرجان “سمر سلام” في مدينة بروكلين بالولايات المتحدة الأمريكية.

ووفقًا لما ذكره موقع WWE العربية، فإن عشاق المصارعة حول العالم سيشاهدون المنافسات بدءًا من الساعة الثانية بعد منتصف الليل بتوقيت السعودية.

وتم الإعلان عن النزالات وهي كالآتي:

لقب اليونفيرسال.. بروك ليسنر ضد رومان رينز

لقب WWE.. أي جاي ستايلز ضد ساموا جو

لقب راو للسيدات.. أليكسا بليس ضد روندا راوزي

لقب سماكداون للسيدات.. كارميلا ضد بيكي لينش و شارلوت فلير

لقب سماكداون للزوجي.. ذا بليدجون بروذرز ضد نيو داي

لقب راو للزوجي.. ذا بي تيم ضد ذا ريفايفل

لقب الولايات المتحدة.. شنسكي ناكامورا ضد جيف هاردي

لقب الإنتركونتننتال.. دولف زيغلر ضد سيث رولينز

لقب الوزن المتوسط.. سيدريك ألكساندر ضد درو جولاك

نزال فردي من يفوز فيه سيصبح هو صاحب حقيبة موني إن ذا بنك..

برون سترومان ضد كيفن أوينز

ذا ميز ضد دانيال براين

روسيف ولانا ضد أندرادي سين ألماس وزيلينا فيغا

مواعيد العروض

وتنطلق العروض في تمام الساعة الـ 12:00 بعد منتصف الليل بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب، والساعة الـ 01:00 بعد منتصف الليل بتوقيت مصر وليبيا، والساعة الـ 02:00 بعد منتصف الليل بتوقيت السعودية والأردن والكويت وفلسطين وسوريا ولبنان والعراق، والساعة الـ 03:00 بعد منتصف الليل بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.

يذكر أن العرض الأخير للعام الماضي 2017 كان رقم 30 وأقيم على ملعب بروكلين بمدينة نيويورك، وكان الحدث الرئيس وقتها مواجهة بروك ليسنر ضد رومان رينز وساموا جو وستورمان على بطولة WWE العالمي الجديد.