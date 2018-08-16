wwe.. هالك هوجان يخطط لإعادة عصابة NWO القديمة (صور)

كشف المصارع الأسطوري هالك هوجان، نجم اتحاد WWE أنه يخطط لإعادة فريق نيو ورلد أوردر (NWO) المثير للجدل.

نشر النجم المعتزل صورة خاصة أخيرًا على إنستغرام بصحبه كيفين ناش وسكوت هول الشهيرين بـ “ديزل” و”رازور رامون”، وهم يرتدون سترات العصابة السوداء والبيضاء الشهيرة.

وبحسب صحيفة “ذا صن” البريطانية، روَّج النجوم القدامى لعودة الفريق الأسطوري، حيث قال ناش: “لقد عدنا”. وأضاف “هول”: “لقد مضى وقت طويل منذ أن ظهرنا في الحلبة”.

وعلق “هوجان”: “بعد 22 عامًا لا نزال وسنظل دائمًا معًا”

وشُكلت عصابة NWO، والتي تعرف بعصابة الأشرار في العام 1996 في اتحاد WCW، بعد 8 أيام فقط من رحيل “ناش” من WWE والانتقال إلى الاتحاد المنافس.

وفي خطوة صادمة انضم هوجان إليهم، وتقمص شخصية الشرير للمرة الأولى في مسيرته الأسطورية.

والآن بدأ هوجان التنويه عن حدث مميز سيحدث في الـ 27 من أكتوبر المقبل، والذي من المرجح أن يشتمل عودة فريق NWO الأصلي إلى الحلبة.

وفي حديثه مع المشجعين في مؤتمر بكليفلاند، صرح هوجان 64 عامًا بالخبر عقب عودته إلى قاعة المشاهير.

وقال هوجان: “إلى كل الإخوة الذين يرتدون سترات NWO، هناك مفاجأة كبيرة تنتظركم، وتذكروا الموعد: 27 أكتوبر”.

في حين أنه لا يوجد حدث رسمي مقرر في هذا الموعد في WWE، إلا أنه من المتوقع أن يعقد هوجان حدثًا خاصًا لإعلان عودته للمصارعة قريبًا.

وقد أنهى WWE عقد هوجان في العام 2015 بعد ظهور فيديو للأسطورة وهو يتحدث بلهجة عنصرية، قبل إعادته إلى قاعة الشهرة في الشهر الماضي.