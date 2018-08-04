رسميًا.. كونور ماكغريغور يعود لمنافسات UFC مجددًا

سيعود المصارع الإيرلندي الشهير كونور ماكغريغور لحلبات UFC مجددًا في 6 أكتوبر المقبل ليواجه الروسي حبيب نور محمدوف على لقب الوزن الخفيف في لوس أنجلوس الأمريكية.

ومنذ حوالي عامين ابتعد المصارع الإيرلندي عن حلبات ومنافسات UFC ليفقد لقبه كبطل للعالم في وزنيْ الريشة، والخفيف، وذهب لرياضة الملاكمة، حيث واجه الأمريكي فلويد مايويدزـ وخسر النزال، لكنه كسب حوالي 100 مليون دولار.

ورغم محاولات إدارة ورئيس UFC لإقناعه بالعودة للحلبة والدفاع عن ألقابه، لكن ماكغريغور رفض العودة مما أدّى لتجريده من لقبيه، وفاز الروسي حبيب نور محمدوف بلقب الوزن الخفيف.

وسيكون أمام كونور ماكغريغور فرصة استعادة أول ألقابه بمواجهة البطل الروسي في أكتوبر المقبل.