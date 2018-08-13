نادال ينسحب من بطولة سينسناتي من أجل مزيد من الراحة

انسحب رفائيل نادال، المصنف الأول عالميًا، من بطولة سينسناتي للأساتذة للتنس للاحتفاظ بلياقته البدنية استعدادًا للدفاع عن لقبه في بطولة أمريكا المفتوحة.

وتغلب الإسباني نادال (32 عامًا) على اليوناني الشاب ستيفانوس تيتيباس ليحرز اللقب رقم 80 بمسيرته عبر الفوز ببطولة تورونتو، أمس الأحد.

وقال نادال عبر تويتر بعد التتويج باللقب: “أنا متأسف جدًا للإعلان عن غيابي عن سينسناتي هذا العام”.

وأضاف: “لا يوجد سبب آخر سوى رغبتي في العناية بجسدي والاحتفاظ بلياقتي الحالية”.

وتابع: “أشكر صديقي أندريه سيلفا مدير بطولة سينسناتي الذي تفهم موقفي بعد أن تحدثت معه عبر الهاتف”.

وبانسحاب نادال أصبح روجر فيدرر المصنف الثاني عالميًا، والذي انسحب من بطولة تورونتو، الأعلى تصنيفًا في سينسناتي.

وتنطلق بطولة أمريكا المفتوحة في الـ27 من أغسطس/ آب الجاري في نيويورك.