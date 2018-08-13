نادال يٌفسد احتفال تيتيباس بعيد ميلاده ويفوز ببطولة تورونتو

أفسد رافائيل نادال احتفال منافسه اليوناني ستيفانوس تيتيباس بعيد ميلاده وفاز عليه 6-2 و7-6 ليحرز لقب بطولة تورونتو للتنس للمرة الرابعة اليوم الأحد.

وبذل تيتيباس، الذي خاض نهائي بطولة الأساتذة في عيد ميلاده العشرين بعد الفوز بأربع مباريات متتالية على لاعبين ضمن أفضل عشرة مصنفين بالمسابقة، قصارى جهده أمام نادال لكنه لم يكن بوسعه التفوق على المصنف الأول عالميا.

وحسم اللاعب القادم من أثينا الفوز في أول شوط لضربات إرساله دون حصول نادال على أي نقطة لكن نادال كسر إرساله في الشوطين التاليين ليحسم المجموعة الأولى في 34 دقيقة بعد ضربة أمامية من تيتيباس في الشبكة.

وكافح نادال للتغلب على حماس تيتيباس المصنف 27 عالميا في المجموعة الثانية ليحرز لقبه 33 في بطولات الأساتذة لكنه الأول منذ سينسناتي في 2013.

وكسر تيتيباس إرسال نادال لأول مرة في الشوط العاشر من المجموعة الثانية وحافظ على شوط إرساله التالي وكان على بعد شوط واحد من إدراك التعادل لكن نادال انتفض وخرج بالانتصار بعد شوط فاصل.

وبات نادال (32 عاما) اللاعب الرابع في حقبة الاحتراف الذي ينال 80 لقبا في مسيرته بعد جيمي كونورز (109 ألقاب) وروجر فيدرر (98 لقبا) وإيفان ليندل (94 لقبا).