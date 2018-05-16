رئيس رابطة لاعبي التنس ينتقد إقامة بطولتين كبيرتين متتاليتين

قال كريس كرمود، رئيس رابطة لاعبي التنس للمحترفين، إن إقامة بطولتين كبيرتين للفرق خلال فترة قصيرة تعتبر فكرة “مجنونة”.

واقترحت رابطة اللاعبين تجديد شكل كأس العالم للفرق، بدءًا من 2020 وبالتعاون مع الاتحاد الأسترالي للتنس، على أن تقام قبل بطولة أستراليا المفتوحة في يناير/ كانون الثاني.

ويخطط الاتحاد الدولي للتنس أيضًا إلى تغيير شكل كأس ديفيز لتصبح كأس العالم للتنس وربما تنطلق في نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني من العام المقبل.

وإذا تم إقرار البطولتين سينهي اللاعبون الموسم بكأس العالم للتنس وبعد فترة راحة سيتم البدء في الاستعداد لكأس العالم للفرق ثم أولى البطولات الأربع الكبرى.

ويعتقد كرمود أن هذا الأمر غير مناسب، وأبلغ هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي): “لا يوجد أي منطق وراء إقامة بطولتين كبيرتين. على المستوى الشخصي أعتقد أنها فكرة مجنونة. دعونا نأمل ألا يحدث ذلك”.

وأضاف أن رابطة اللاعبين المحترفين أجرت مناقشات مع الاتحاد الدولي للعبة، لكن لم يتم التوصل إلى حل.

ويعتقد الرجل البالغ عمره 53 عامًا أن قرار إقامة بطولة على حساب أخرى سيعتمد على رغبة اللاعبين أنفسهم.