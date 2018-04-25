تقرير: التنس تواجه مشاكل كبيرة تتعلق بالنزاهة

خلص تقرير مستقل نشر، اليوم الأربعاء، إلى أن رياضة التنس تواجه مشاكل “كبيرة جدًا” في النزاهة، خاصة في المنافسات الأدنى؛ بسبب الزيادة الهائلة في المراهنات على الإنترنت.

وقال تقرير المراجعة المستقلة للنزاهة، إن التحقيق الذي استغرق عامين لم يكشف عن قضايا فساد واسعة النطاق في أعلى المستويات الاحترافية للعبة حول العالم “، ورغم ذلك توجد أدلة على بعض الحالات في هذه الفئة”.

وأوصى التقرير بتشديد الرقابة في درجات التنافس الأدنى في التنس، حيث أشار أحد المحققين إلى وجود “تسونامي” من المشاكل.

جاء التحقيق بتفويض من جهات عليا بهذه الرياضة، مثل رابطة اللاعبين المحترفين ورابطة اللاعبات المحترفات ومجلس إدارة البطولات الأربع الكبرى، وذلك بعد تقرير لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) وموقع بازفيد نيوز على الإنترنت، بخصوص تلقي وحدة النزاهة شكاوى من اشتراك 16 لاعبًا كانوا من بين أفضل 50 مصنفًا على العالم، في التلاعب بالنتائج.

وأشار التقرير إلى عدم وجود حلول سهلة، لكنه دعا إلى “رصد وتحديد أسواق المراهنات وتحسين أنظمة الحماية وإيقاف المتورطين”.