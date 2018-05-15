WWe.. كل ما تريد معرفته عن عرض Money in the Bank “موني إن ذا بانك”‎

بات عرض Money in the Bank السنوي، واحدًا من أهم عروض منافسات WWE ، حيث يعتبر واحدًا من أكبر خمسة عروض.

إذ إنه سيقام، يوم الأحد 17 يونيو/حزيران المقبل، داخل قاعة “آل ستيت” في شيكاغو بالولايات المتحدة الأمريكية، في الثامنة مساء بالتوقيت المحلي.

وبعد إدراج منافسات السيدات في نسخة العام الماضي، قرر المنظمون تنظيم مباراتين للسيدات في نسخة 2018.

وخلال التقرير التالي، سنحاول تقديم أبرز مباريات عرض Money in the Bank

لقب بطولة WWE

سيشهد العرض، الشهر المقبل، مباراة مرتقبة بين أية جي ستليز والياباني شينزوكي ناكامورا، حيث أعلن شين مكماهون عن المباراة عبر حسابه على تويتر، وهذه المرة الرابعة التي تقام خلالها مباراة على لقب البطولة في عرض Money in the Bank.

بطولة راو للسيدات

نيا جاكس ستواجه الأمريكية روندا روزي في مفاجأة كبيرة، حيث من المتوقع أن تلتقي جاكس مع منافسة جديدة، لكن ظهور روزي المنضمة حديثًا إلى منافسات WWE يعتبر تطورًا كبيرًا.

عرض ثماني

تتكون هذه المواجهة من ثمانية مصارعين يتنافسون فيما بينهم، حيث يتصارع ستورمان ضد بالور ضد ذا ميز وروسيف وبوبي رودي وكيفن أوينز و 2 تي بي دي أربعة منهم من عرض روك ومثلهم من سماكدوون.

مواجهة نسائية

ستلتقي إيمبر مون مع شارلوت فلير و أليكسا بليس و5 تي بي دي.

توقعات عرض Money in the Bank:

بطولة WWE العالمية يلتقي خلالها سيث رولينز مع جيسون غوردان، رغم أن رولينز أوضح خلال عرض راو أنه لن يشارك في Rollins بوضوح خلال Raw ليلة الإثنين وأنه لن يتنافس في مباراة Money in the Bank للتركيز على لقب العالم، لكن مع شائعات عودة غوردان قريبًا، فإن مواجهة رولينز وغوردان باتت محتملة.

بطولة سماكدوون للسيدات تجمع بين كارميلا وشارلوت فلير، إذ حققت كارميلا فوزًا مذهلاً على فلير في ردة فعل قوية، ولكن بعد إصابة في ركبتها ستحظى بطلة العالم السابقة على فرصة استعادة لقبها.

بوبي لاشلي ضد سامي زين: بدأ زين في الاستعداد لاشلي، ما سيجعل هذه المواجهة قوية وصعبة على المصارعين.