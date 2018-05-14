WWe.. جون سينا يظهر بشكل جديد يذهل جماهيره (صور)

بدا جون سينا أسطورة المصارعة الحرة للمحترفين WWE بشكل مختلف تمامًا، بعد نحو شهر من إلغاء حفل زفافه على زميلته نيكي بيلا.

وأثار سينا البالغ عمره 40 عامًا جماهير WWE بفضل مظهره المختلف، حيث أطلق شعره وشاربه ويظهر بشكل أكثر شبابًا.

واشتهر سينا الفائز ببطولة العالم 16 مرة، بأنه دائمًا حليق الرأس واللحية منذ بدايته في منافسات WWE عام 2002، لكن يبدو أن انفصاله عن نيكي جعله يهتم أكثر بهيئته وملابسه.

وأثارت الهيئة الجديدة لسينا فضول الكثير من عشاقه حول العالم، لكن معظمهم أبدوا إعجابهم بالشكل الجديد، بعدما أطلق شعره وشاربه.

إذ قال أحدهم بثقة: “لدي لحية أفضل من جون سينا”، بينما قال آخر، جاء اليوم الذي أرى فيه سينا بشارب ولحية”.

وظهر سينا في آخر منافسات WWE عندما تغلب على تريبل إتش في عروض رويال رامبل في المملكة العربية السعودية، قبل أسبوعين.

ويظل من غير الواضح ما إذا كانت الهيئة الجديدة لسينا تمثل تمهيدًا لقيامه بدور في أحد أفلام هوليوود المقبلة.

وانفصل أسطورة WWE سينا عن صديقته نيكي بيلا، الشهر الماضي، وذلك قبل أيام من مرور عام على خطبته لها على الحلبة في ريسليمانيا 33.

وأعلن سينا ونيكي انفصالهما في بيان مشترك قالا فيه: “كان هذا القرار صعبًا، ما زلنا نتمتع بقدر كبير من الحب والاحترام لبعضنا البعض. نطلب منكم احترام خصوصيتنا خلال هذه الفترة في حياتنا”.