لاعب جودو أحوازي يحرق ملابسه الرياضية.. تعرّف على السبب (فيديو)

أقدم لاعب منتخب الجودو الإيراني من مدينة الأحواز العربية، ناصر ناصري بور، على إشعال النار في ملابسه الرياضية؛ احتجاجًا على سياسات مسؤولي اتحاد الجودو، وعدم السماح له بالمشاركة في المسابقات الدولية.

وقالت وكالة أنباء “إيسنا” الإصلاحية، اليوم الثلاثاء: “لاعب منتخب الجودو بمدينة الأحواز ناصر ناصري بور أقدم على إشعال النار في ملابسه الرياضية احتجاجًا على السياسات التي يتبعها اتحاد الجودو، ومنعه من المشاركة في المسابقات الدولية”.

وقال ناصري بور للوكالة: “ما قمت به كان اعتراضًا على سياسة التمييز التي يتبعها اتحاد الجودو”، مضيفًا أنه “قرر مغادرة المنتخب الإيراني نهائيًا”.

وأوضح: “اتحاد الجودو منعني من المشاركة في المسابقات الدولية، بذريعة تخوفه من أن أقوم بتقديم اللجوء في إحدى الدول الأوروبية، كما فعل ابن مدينتي لاعب المنتخب الإيراني للجودو، محمد رشنو نجاد، الذي رفض العودة إلى إيران عقب المشاركة في سباق الجائزة الكبرى في هولندا العام الماضي.

ومحمد رشنو نجاد يبلغ من العمر 21 عامًا ومن أهالي مدينة الأحواز، التابعة لمحافظة خوزستان جنوب إيران ذات الغالبية العربية.