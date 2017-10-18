وزير الرياضة الإيراني: سنجبر الفرق السعودية على اللعب في طهران

شدد وزير الشباب والرياضة الإيراني، مسعود سلطاني فر، على أن اتحاد بلاده لكرة القدم يتابع القضية التي رفعها في الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) لاستصدار قرار يجبر الفرق السعودية على اللعب مع الأندية الإيرانية في طهران.

وقال سلطاني فر في تصريح للصحافيين على هامش اجتماع مجلس الوزراء الإيراني لمناقشة البنية التحتية الرياضية للبلاد: “اتحاد كرة القدم يتابع هذه القضية مع “الفيفا” لإجبار الفرق السعودية على اللعب في إيران”.

وأشار الوزير الإيراني: “رغم الوضع السياسي، لكن ممثلي البلدين في وزارة الرياضة سيجريان مفاوضات في بلد ثالث من أجل إنهاء المقاطعة”، معتبرًا أن “الأندية الإيرانية عانت كثيرًا في بطولة دوري أبطال آسيا ؛بسبب غيابها عن جمهورها”.

وترفض السعودية اللعب في إيران سواء على مستوى المنتخبات الوطنية أو الأندية، بعد توتر العلاقات بين البلدين في مطلع يناير/كانون الثاني 2016، والتي أدت إلى قطع العلاقات الدبلوماسية بعد قيام إيرانيين باقتحام وإحراق مقار البعثات الدبلوماسية السعودية الأمر الذي يعد انتهاكًا للقوانين والأعراف الدبلوماسية.

وكان رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم، مهدي تاج، قال في فبراير/شباط الماضي، إن محكمة التحكيم الرياضي الدولية (CAS)، أبلغته بأنها ستصدر قريبًا قرارًا بحل الصراع الرياضي القائم بين السعودية وإيران، مؤكدًا أن “القرار سيكون لصالح إيران”.