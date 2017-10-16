ما أهمية تصنيف الفيفا لشهر أكتوبر؟.. هذا تأثيره على المنتخبات العربية في قرعة كأس العالم

شهد هاشتاغ #تصنيف_الفيفا، والذي أطلقه الجمهور الرياضي عبر موقع “تويتر” زخمًا ونقاشًا ساخنًا، بعدما أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا“، اليوم الاثنين، التصنيف الشهري للمنتخبات، ولكن ما أهيمة هذا التصنيف خاصة هذا الشهر؟

وضمن المنتخب المصري تواجده في التصنيف الثالث بقرعة بطولة كأس العالم، التي تستضيفها روسيا الصيف المقبل.

وسيتم الاعتماد على هذا التصنيف في القرعة ،التي ستقام يوم الأول من ديسمبر المقبل في موسكو، وهنا تكمن أهمية هذا التصنيف.

فيما تراجع المنتخب السعودي 10 مراكز ليأتي في المركز الـ(63)، ويأتي ذلك التراجع، رغم تأهل منتخب السعودية، لنهائيات كأس العالم، بعد احتلال المركز الثاني في المجموعة ،التي تصدرها اليابان، لكن الخسارة أمام غانا وديًا بثلاثة أهداف دون رد، ساهمت في تراجع تصنيف الأخضر عالميًا.

ومن المنتظر أن تعقد القرعة في موسكو ،يوم الـ1 من ديسمبر المقبل.

واجتمعت لجنة تنظيم المسابقات في “الفيفا” في سبتمبر الماضي لمناقشة إجراءات القرعة ،والتي ستكون كالتالي..

– سيتم تصنيف الـ32 فريقًا المتأهلين إلى كأس العالم في 4 مستويات ،بناء على تصنيف أكتوبر الذي صدر، اليوم الاثنين.

– الفرق الـ7 الأولى في التصنيف سيكونون في المستوى الأول، مع روسيا الدولة المستضيفة.

– لن يقع منتخبان من نفس الاتحاد القاري في نفس المجموعة، عدا أوروبا بحد أقصى منتخبين.

– حتى الآن تأهل 23 منتخبًا إلى كأس العالم ،وما زالت 9 أماكن شاغرة.

– تصنيف تلك المنتخبات الـ23 سيكون بالشكل التالي..

المستوى الأول

روسيا

ألمانيا

البرازيل

البرتغال

الأرجنتين

بلجيكا

بولندا

فرنسا

المستوى الثاني

إسبانيا

إنجلترا

كولومبيا

المكسيك

أوروغواي

المستوى الثالث

أيسلندا

كوستاريكا

مصر

إيران

المستوى الرابع

صربيا

نيجيريا

اليابان

بنما

كوريا الجنوبية

السعودية