المنتخب السعودي يتراجع 10 مراكز في تصنيف “الفيفا”

تراجع المنتخب السعودي لكرة القدم إلى المركز الـ63 ،في تصنيف “الفيفا” للمنتخبات العالمية الصادر، اليوم الاثنين، لشهر أكتوبر عام 2017.

ووفقًا لما ذكره حساب الاتحاد السعودي لكرة القدم على تويتر، فقد حصد “الأخضر” 576 نقطة، وكان الفريق حل في المركز الـ53 في تصنيف الشهر الماضي.

وجاء المنتخب السعودي في المركز السادس بين المنتخبات الآسيوية، حيث تصدر المنتخب الإيراني الترتيب ،ثم أستراليا ،ثم اليابان ،ثم الصين ،وكوريا الجنوبية.

وعلى الصعيد العالمي يتصدر المنتخب الألماني التصنيف الدولي ،ومن خلفه المنتخب البرازيلي في المركز الثاني، وحل ثالثًا المنتخب الرتغالي ،ورابعًا المنتخب الأرجنتيني.

وسيصدر التصنيف الجديد في الـ23 من شهر نوفمبر المقبل.

ترتيب أفضل 10 منتخبات في العالم:

1- ألمانيا

2- البرازيل

3- البرتغال

4- الأرجنتين

5- بلجيكا

6- بولندا

7- فرنسا

8- اسبانيا

9- تشيلي

10- بيرو

ترتيب أفضل 10 منتخبات في أفريقيا:

1- تونس “28 عالميا”

2- مصر “30 عالمياً”

3- السنغال “32 عالمياً”

4- الكونغو الديموقراطية “35 عالمياً”

5- نيجيريا “41 عالمياً”

6- الكاميرون “42 عالمياً”

7- المغرب “48 عالمياً”

8- غانا “52 عالمياً”

9 – بوركينا فاسو “55 عالمياً”

10 – كوت ديفوار “61 عالمياً”