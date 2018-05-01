WWe.. المصارع تايتوس أونيل يعلّق على لقطته المثيرة في أعظم رويال رامبل بالسعودية (فيديو)

كشف المصارع تايتوس اونيل عن كواليس لقطته المثيرة للجدل، خلال نزالات أعظم رويال رامبل بمدينة جدة السعودية، يوم الجمعة الماضي.

وأثارت لقطة سقوط أونيل على العرض وانزلاقه أسفل الحلبة سخرية السعوديين، حيث تم تداول اللقطة بشكل واسع على شبكات التواصل الاجتماعي بالسعودية.

وقال أونيل، بحسب موقع wwe الرسمي، إن سقوطه كان دون إرادته.

وكان متابعون قد تكهنوا بأن الحركة معد لها من قبل.

وتوّج تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الرياضة بالمملكة العربية السعودية، المصارع برون سترومان بلقب أعظم رويال رامبل بعدما تغلب في نزال على 50 مصارعًا.

تايتوس أونيل قال أنه سقط على الأرض دون إرادته أثناء نزال أعظم رويال رامبل????#WWEGRR @TitusONeilWWE #RAW pic.twitter.com/Ll7ZjHXXHj — WWE MENA (@WWEmena) May 1, 2018

المصارع تيتوس أونيل عبّر عن فخره وإعجابه الشديدين بالحياة في المملكة العربية السعودية، وما تتميز به من النظافة، معبّرًا عن احترامه للشعب السعودي وتدينه وعدم وجود تشدد لديه، والتزامه بأداء الصلاة في اليوم خمس مرات.