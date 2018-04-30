سامي الجابر: نادي الهلال اتفق مع مدرب عالمي ولاعبين من العيار الثقيل‎ (صورة)

أعلن سامي الجابر، الرئيس الجديد لنادي الهلال السعودي، إنهاء المفاوضات مع مدرب ومهاجم ومدافع من العيار الثقيل لصالح الزعيم خلال الفترة الحالية.

وكتب سامي الجابر على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر: “جمهور الزعيم (المدرج الفخم).. أنهينا التفاوض مع مدرب عالمي ومهاجم أجنبي ومدافع أجنبي وعلى مستوى عال جدًّا بإذن الله”.

وأضاف الجابر: “خلال الأيام القادمة سنعلن التفاصيل.. شكرًا لمعالي المستشار أخي أبو ناصر على دعمه الكبير”.

وتولى سامي الجابر رئاسة نادي الهلال خلفًا للأمير نواف بن سعد الذي أعلن استقالته بعد تتويج الهلال بطلًا للدوري السعودي للموسم 2017/2018.